Украина получила первую самоходную артиллерийскую систему RCH 155 – GAU: какие характеристики

Силы обороны получили первую колесную самоходную артиллерийскую установку RCH 155. Всего для украинских военных в рамках контракта с компанией KNDS предусмотрено 54 таких системы.

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Об этом сообщил немецкий ресурс German Aid to Ukraine. Первый контракт на 18 таких установок Украина заключила еще в 2022 году. Однако компания-производитель не смогла изготовить их в запланированные сроки.

Каковы характеристики RCH 155

RCH 155 создана на базе колесного бронетранспортера GTK Boxer с колесной формулой 8×8. На машине установлен автоматизированный артиллерийский модуль AGM, артиллерийская часть которого заимствована у немецкой самоходной гаубицы PzH 2000.

Модуль AGM является беспилотным, поэтому обслуживающий персонал RCH 155 состоит всего из двух человек. Боекомплект составляет 30 снарядов.

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Боевая масса машины — 39 тонн, а масса модуля AGM — 12,5 тонны. Установка оснащена дизельным двигателем MTU мощностью 815 лошадиных сил.

По данным производителя, дальность стрельбы RCH 155 составляет до 40 км, а снарядами V-LAP — до 52 км. Также САУ может использовать дальнобойные боеприпасы VULCANO и EXCALIBUR.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Национальная гвардия Украины начала получать тяжелые наземные роботизированные комплексы Protector. Первую партию из 10 машин передали четырем подразделениям НГУ при финансовой поддержке правительства Германии.

Protector используют для логистических и эвакуационных задач, в частности для перевозки тяжелых боеприпасов. Комплекс способен перевозить до 1480 кг груза и буксировать прицеп массой до 4 тонн.

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