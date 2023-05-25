Украина получила сотни 'картонных' дронов Corvo PPDS от австралийского производителя: чем особенные и как помогут ВСУ

Украина получила сотни новых "картонных" дронов Corvo PPDS австралийского производителя SYPAQ Systems. Австралийская компания поставляет беспилотники для поддержки Вооруженных сил Украины благодаря инвестициям министерства обороны страны.

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Как сообщает Janes, австралийские БПЛА уже используются на поле боя. Поставки дронов в Украину начались в феврале этого года. В компании не разглашают сколько именно единиц техники получила Украина.

Отмечается, что Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS) является легким самолетом логистики, который запускается с рук. Этот беспилотник может доставлять небольшие грузы весом до 3-5 кг на расстояние от 40 до 120 километров. Дрон может работать в качестве ретранслятора связи или быть приманкой для врага.

Австралийская компания также рассказала о всплеске интереса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) к ее "картонным" беспилотным летательным комплексам после их использования в Украине.

Ранее сообщалось, что спецназовцы дроном "Пегас" приземлили "Мавик", которым кафиры корректировали обстрелы Бахмута. В сеть выложили видео, как "Пегас" обнаружил "Мавик", который кружил над городом, и полетел прямо на него. После этого у россиян на Бахмутском направлении стало на один дрон меньше.

Как писал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины активно применяют дроны для поражения скоплений живой силы и техники войск России. На одном из направлений с помощью БПЛА была уничтожена пушка-гаубица Д-20 кафиров.

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