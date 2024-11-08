Украина получит для испытаний ракеты ПВО от Эстонии: появились подробности

Украина получит ракеты ПВО эстонской компании Frankenburg Technologies для испытаний, предназначенных для уничтожения дронов. Первые образцы поступят в ближайшие месяцы.

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Об этом шла речь на встрече заместителя министра обороны Украины бригадного генерала Анатолия Клочко с представителями Frankenburg Technologies, состоявшейся в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Стороны согласовали, что Украина получит ракеты ПВО для проведения испытаний. Эти ракеты предназначены для уничтожения дронов и могут поражать цели на высоте до 2 км.

Директор Frankenburg Technologies Кусти Салма отметил, что в случае успешных тестов и одобрения производство ракет может быть налажено в Украине.

"Наша цель – помочь Украине выиграть эту войну. Для этого предлагаем образец новой недорогой ракеты для сбивания воздушных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов", – сказал исполнительный директор Frankenburg Technologies Кусти Салма.

Украина и Эстония обсуждают возможность согласования формата финансирования производства. Замминистра обороны призвал иностранных производителей предоставлять Украине возможность тестировать оружие в реальных боевых условиях.

Ранее сообщалось, что Польша и Чехия договорились о сотрудничестве оборонных отраслей обеих стран и обратятся в частные компании, чтобы расширить производство боеприпасов. Кроме других, речь идет о 155-мм – стандартном калибре НАТОвской артиллерии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров заявил, что Украина работает над собственными крылатыми и баллистическими ракетами. Они могут явиться в Сил обороны уже в следующем году.

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