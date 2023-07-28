Украина получит от США дроны Skydio для документирования военных преступлений России: что известно

США доставит в Украину девять автономных дронов Skydio 2+, оплаченных компанией-производителем, для документирования военных преступлений российских оккупантов в прифронтовых населенных пунктах и ​​на освобожденных территориях. Эти беспилотники получит Офис генерального прокурора нашей страны.

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Технику передаст USAID – агентство федерального правительства США по международному развитию, которое отвечает за невоенную помощь Америки другим странам. Об этом сообщается на сайте организации.

Пресс-служба указала, что Skydio – ведущий производитель беспилотников в Соединенных Штатах.

"Беспилотники Skydio 2+ оснащены камерами 4K, которые будут использоваться для фото и видео для документирования военных преступлений", – сказано в сообщении.

В USAID отметили, что эта техника поможет следователям задокументировать более 115 000 случаев уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и доказательства нарушений прав человека оккупационными силами РФ.

Две украинские правозащитные коалиции, поддерживаемые USAID, уже задокументировали более 40 000 случаев военных преступлений России с 24 февраля 2022 года. Агентство США по международному развитию также участвует в совместных визитах по документированию военных преступлений с управлением уполномоченного ВР Украины по правам человека.

На сайте Skydio сообщается, что Skydio 2+ могут самостоятельно маневрировать вокруг препятствий с помощью встроенных механизмов слежения и навигации. Функция KeyFrame позволяет создавать собственные траектории полета.

Основные характеристики Skydio 2+:

– вес с батареей – 800 г;

– время полета дрона – 27 мин;

– максимальная скорость – примерно 16,1 м/с;

– высота, на которую может подняться дрон, – 499,9 м.

Производитель заявляет, что Skydio 2+ может работать в диапазоне температур от -5°C до 40°C.

Управлять дроном можно тремя способами: с помощью контроллера (дальность действия в таком случае составит до 3,5 км), с маяком Beacon (до 1,5 км) и используя устройство Android или iOS через WiFi-соединение (до 200 метров).

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что американский президент Джо Байден тайно приказал правительству США начать делиться доказательствами российских военных преступлений в Украине с Международным уголовным судом в Гааге. Этот шаг сигнализирует о серьезном сдвиге в американской политике, заявило издание The New York Times.

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