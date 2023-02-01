Украина получит ракеты GLSDB с дальностью до 150 км: WSJ раскрыли детали нового пакета военной помощи от США

Следующий пакет военной помощи США для Украины впервые будет включать так называемые "крылатые бомбы" GLSDB. Дальность поражения этих высокоточных бомб более 150 км, что больше, чем у любой из ракет, которые США до сих пор предоставляли Украине.

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Об этом пишет одно из самых крупных и влиятельных американских изданий The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию собственных источников, знакомых с этим вопросом. Отмечается, что новый пакет США могут объявить уже в пятницу, 3 февраля.

Новое интеллектуальное оружие GLSDB – это 113-килограммовая бомба малого диаметра наземного запуска, которая прикреплена к ракете. Бомба оснащена крыльями и ракетным двигателем, обеспечивающим дополнительную дальность. GLSDB также имеет передовые отслеживающие системы, что делает ее более точной.

Этот снаряд фактически является комбинацией двух классических систем вооружений: малогабаритной высокоточной планирующей бомбы GBU-39 SDB и ракетного двигателя M26 от РСЗО MLRS/HIMARS

GLSDB была разработана для запуска из наземных артиллерийских систем и обеспечивала сухопутным силам возможность поражать цели в сложных и ограниченных условиях боевых действий.

Благодаря этим бомбам ВСУ смогут не только точно поражать цели на расстоянии более 150 км, но и пополнят свой арсенал высокоточного оружия для уже почти легендарных установок HIMARS и M270.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты отклонили запросы Украины по ракете ATACMS дальностью 297 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, США готовят для Украины пакет вооружения, впервые включающий ракеты большей дальности.

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