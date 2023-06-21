Украина после победы расстроится в новую страну, которая будет интересна инвесторам, – Порошенко

Проведение Международной конференции по восстановлению Украины в столице Великобритании крайне важно, ведь у нашего государства уникальные инвестиционные возможности. Вместе с тем западные союзники прежде всего должны помочь Украине победить Россию на поле боя – а для этого нужны реактивные истребители, системы ПВО и дальнобойное оружие.

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Об этом в Лондоне заявил Петр Порошенко в интервью британскому телеканалу Sky News.

"У Украины есть абсолютно уникальные инвестиционные возможности. Речь идет не только о восстановлении. Мы говорим о развитии новой страны. Самые богатые почвы на континенте. Уникальная подготовка людей, уникальная возможность энергетической системы и многое другое. Я это знаю. Поэтому сегодня в Лондоне мы имеем очень хорошую дискуссию с частным сектором об их готовности предоставлять инвестиции в Украину. Для этого нам нужно обеспечить все необходимое – верховенство права, антикоррупционную инфраструктуру, защиту демократии, свободу прессы, прав людей. Сейчас мы объединились, чтобы построить новую Украину, чтобы обеспечить эти реформы. И конференция в этом играет уникальную роль", – отмечает Порошенко.

Пятый президент заметил, что на все это пока нет ни графика, ни времени. Сейчас все зависит от возможности украинских Вооруженных cил. Он считает, что мотивации у нас предостаточно. Украина удивляет мир и останавливает второе по величине ядерное государство в мире.

"А вторая составляющая – это поставка оружия от наших партнеров. Мы с 2014 года строили новые украинские Вооруженные cилы, созданные по стандарту НАТО", – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент отметил, что не существует такого стандарта НАТО, когда у наступательных войск Украины нет господства в воздухе, нет реактивных истребителей, нет самой современной ПВО, нет самой современной системы радиоэлектронной борьбы, которых в России в два, в три, в пять раз больше.

"И даже в этой ситуации мы демонстрируем прогресс во время контрнаступательной операции, несмотря на то что это лишь разведка огнем и только 30% наших бригад, зарезервированных для контрнаступательной операции, задействованы в этом процессе. Сейчас мы выясняем, где наступление украинских войск будет наиболее эффективным, и делаем это достаточно успешно. Но Россия очень сильная, российские войска имеют уникальный 15-месячный боевой опыт. Сейчас это другие войска, чем в 2014-м или 24 февраля 2022 года. Мы за это платим высокую цену", – констатировал Порошенко.

По словам лидера фракции "ЕС", украинцы не сомневаются в нашей победе. И чем быстрее Украина получит реактивные истребители, ПВО, высокоточные боеприпасы, тем быстрее будет наша победа, общая победа.

"Это будет победа демократии над автократией, над диктатурой, над военными преступниками. Украина сейчас страдает геноцидом, страдает экоцидом. Чрезвычайно важно стоять вместе с нами в Украине, – призвал Петр Порошенко и подчеркнул: – Это не помощь Украине. Это – инвестиции в вашу собственную безопасность и защиту демократии".