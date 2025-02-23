Украина потеряла 11% территории с 2022 года – CNN

За время полномасштабного вторжения России в Украину наша страна потеряла 11% своей территории. С учетом оккупированных РФ еще в 2014 году украинского Крыма и части Донетчины и Луганщины всего под контролем захватчиков находится 18% украинской суверенной территории.

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За три года интенсивных боев украинская армия смогла выбросить российские войска с части территории, захваченной врагом в первые дни и недели полномасштабной агрессии. Об этом говорится в материале CNN.

После значительного продвижения российских войск в начале полномасштабного вторжения украинская армия смогла освободить часть оккупированной Россией территории. Сначала врага отогнали от Киева, а также с Черниговщины и Сумщины, позже – заставили сломя голову бежать с Харьковщины, Николаевщины и части Херсонской области. На Луганщине и Донетчине, отмечает издание, россиянам удается продвигаться.

С учетом всех этих изменений на линии фронта за время полномасштабной агрессии РФ Украина потеряла немногим более десятой части своей территории.

"С момента вторжения 2022 года Украина потеряла контроль примерно над 11% своей земли, согласно анализу CNN данных Института изучения войны, американского мониторингового центра конфликта. Если учесть землю, которая уже была потеряна Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами с начала конфликта в 2014 году, общее количество земли, которое Украина потеряла от России с 2014 года, по подсчетам CNN, составляет около 18%", – говорится в сообщении.

В CNN добавили, что российский диктатор Владимир Путин начинал полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года в уверенности, что Россия сможет захватить всю Украину "за считаные дни". Но украинские воины с помощью западных союзников Украины смогли не только остановить "вторую армию мира", но и провести ряд контрнаступлений, освободить часть оккупированной территории и вот уже три года вести интенсивные бои в экзистенциальной для Украины войне.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что Россия "замахнулась" на новые территории Украины. Так, 17 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Он намекнул, что мирные переговоры должны "исправить" ситуацию в этих областях и что Украина должна "уступить" те их части, которые сейчас контролирует.

Кроме того, Москва мечтает о расформировании украинских вооруженных сил.

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