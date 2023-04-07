Украина предложила РФ обменять всех пленных мусульман по случаю Рамадана, но Кремль отказался – ОП

Украина предложила российским захватчикам обменять всех на всех пленных мусульман по случаю начала Рамадана – священного месяца для сторонников Ислама. Но Кремль отказался это делать.

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Об этом рассказала советница руководителя Офиса президента Дария Заровна в интервью "Голосу Америки".

"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", – отметила Заровна.

По ее словам, такая инициатива является одним из многих креативных решений Украины по обмену пленными.

"Нашу переговорную группу характеризует проактивная позиция. И постоянные поиски разных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно выискивая новые способы вытянуть больше наших", – добавила советница главы Банковой.

Напомним, 3 апреля, в Украину из российского плена вернулись 12 украинцев: 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины и двое гражданских. Из них пятеро раненых. Кроме того, в Украину возвращены двое гражданских, которых агрессор удерживал в качестве заложников.

Как сообщал OBOZREVATEL, за более чем год полномасштабного вторжения РФ Украине удалось вернуть из российского плена почти 2 тысячи украинцев. Иногда в организации обменов пленными помогают другие государства, например Турция или Саудовская Аравия.