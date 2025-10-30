Украина представила беспилотный истребитель FA v1 на саммите на Филиппинах: что о нем известно. Фото

Во время первого в истории Саммита по вопросам войны дронов, который проходил 27-29 октября на Филиппинах, украинская делегация представила концепт беспилотного истребителя FA v1. Это проект беспилотного летательного аппарата с реактивным двигателем.

Об этом рассказали в Defense Blog. На показанном слайде были представлены технические характеристики Fighter Aircraft FA v1, которые указывали на то, что беспилотник разработан для работы на скорости более 250 км/ч с рабочей дальностью полета 30 километров.

Концепция также включает максимальную высоту 5000 метров и дальность обнаружения воздушных целей до 15 километров. Скорее всего речь идет об оптическом наведении, которое часто устанавливается на дроны-перехватчики и обычно включает использование методов машинного обучения и искусственного интеллекта, отмечают в Defense Express.

Там добавили, что после первого взгляда на картинку становится понятно, что хотя рендер и напоминает истребитель, это единственное, что указывает на это. Если же взглянуть на характеристики, то сразу становится понятно, что FA v1 – зенитный БПЛА, на что намекает подпись "тактический уровень".

Его характеристики достаточно близки к типичным параметрам дронов-перехватчиков, которые сегодня активно применяются Силами обороны. Подобные средства ПВО продемонстрировали неплохую эффективность по противодействию вражеским БПЛА – как разведчикам класса "крыло", так и различным ударным, от "Ланцетов" до "Шахедов".

Хотя название производителя или детали производства не разглашались, презентация отразила растущее внимание Украины к отечественным технологиям беспилотников, способных выполнять как разведывательные, так и боевые задачи.

По словам представителей Украины, проект FA v1 воплощает опыт страны, полученный в ходе войны против РФ, где беспилотные системы стали определяющим элементом современных боевых операций.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ускорить наращивание украинского производства вооружений и определил жесткий дедлайн для министра обороны Дениса Шмыгаля. Цель – достичь показателя, когда более половины оружия в обороне страны будет произведено в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!