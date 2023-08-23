Украина превзойдет РФ в небе, не важно, сколько самолетов у Путина, – Свитан

Решение о предоставлении Украине более 60 истребителей F-16 кардинально изменит баланс сил в небе между Украиной и страной-оккупантом Россией. Как только в нашу страну поступят первые самолеты, будет установлен паритет.

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Если F-16 будут снабжены системами обнаружения, Украина получит безоговорочное превосходство в небе. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

"Паритет будет достигнут, как только мы получим машины. Они примерно такого же уровня, однотипные с российскими машинами, теми же Су-35 – по авионике и по летным характеристикам", – подчеркнул он.

Вместе с тем полковник обратил внимание на то, что крайне важно, что именно будет идти в комплекте с F-16.

"Самолет сам по себе – это просто железка с двигателями, крылышками, пушками и летчиком, по большому счету, это летающая пушка. А вот если нам вместе с самолетами предоставят целые развернутые системы управления, снятия данных, сопровождения, естественно, вооружения, это совсем другое дело", – пояснил Свитан.

В частности, он уточнил, что крайне важно "подключение к общим системам радиотехнической разведки наших партнеров, к спутниковым системам слежения типа AWACS". "Тогда у нас будет превосходство над российской авиацией, сколько бы самолетов у них ни было", – подытожил он.

Полную версию интервью с Романом Свитаном вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Дания и Нидерланды согласовали передачу нашей стране 61 истребителя F-16. По информации главы государства, украинские летчики уже приступили к обучению.