Украина пригласила Си Цзиньпина на мирный саммит в Швейцарии: что происходит

Украина пригласила президента Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном "мирном саммите" с участием мировых лидеров, который должен пройти в Швейцарии. На мероприятии будут обсуждаться дорожные карты для реализации украинской формулы мира.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Reuters. Он отметил, что сейчас работают с китайской стороной по участию Поднебесной в саммите.

"Мы, безусловно, приглашаем Китай принять участие в саммите на высшем уровне, на уровне президента Китайской Народной Республики. Для нас очень важно участие Китая. Мы работаем с китайской стороной, мы привлекаем наших партнеров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важно участие в таком саммите", – сказал Жовква.

Нейтральная Швейцария согласилась принять украинский мирный саммит по Украине по просьбе Зеленского, но дата и конкретное место его проведения пока не определены. По словам Жовквы, стороны все еще трудятся над деталями.

Китай пишет тесные связи с Россией и воздерживается от критики вторжения РФ в Украину. В то же время, Пекин также заявил, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, и предложил помощь в посредничестве в конфликте.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 января в Давосе представители 80 стран мира обсудили формулу мира для Украины. Своих представителей в Давос делегировали 39 стран Европы, 18 стран Азии, 12 стран Африки, 6 – Южной Америки, 3 – Северной Америки, 2 – Океании. В Офисе президента Украины, в частности, высоко оценили тот факт, что страны регионов Глобального Юга начали активнее вовлекаться в работу: в этом в Киеве видят "понимание угрозы конфликта для всего человечества" с их стороны.

Китай не принимал участия во встрече по формуле мира в Давосе, несмотря на то, что Пекин получил приглашение.

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