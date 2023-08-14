Украина призвала ООН отреагировать на российский террор в Черном море, – Кубраков

Украина призвала Международную морскую организацию (специализированное учреждение ООН) отреагировать на действия страны-агрессора России в Черном море после того, как россияне якобы атаковали гражданский сухогруз "Сукра Окан". Организацию призвали ост остановить российский террор.

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Об этом написал на своем аккаунте в Twitter министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова в воскресенье, 13 августа. Он призвал ИМО (International Maritime Organization) принять меры против РФ как государства-члена этой организации.

"Во избежание провокаций рекомендуем капитанам судов, следующих в/из украинских морских портов, проплывать как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря через территориальные воды Турции, Румынии и Болгарии", – добавил министр.

При этом Кубраков отметил, что Украина пока официально не подтвердила и не опровергла информацию о том, что российские военные открыли огонь по гражданскому сухогрузу "Сукра Окан".

В то же время действия России "представляют собой вопиющее пренебрежение правами причерноморских государств на свободное судоходство и правами иностранных судов на мирный проход через территориальные воды прибрежных стран".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в РФ заявили, что 13 августа атаковали в Черном море гражданский сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, который следовал в Измаил. Оккупанты якобы открыли по сухогрузу огонь и задействовали вертолет.

– В Офисе президента Украины заявили, что атака со стороны РФ международного сухогруза "Сукра Окан" является безусловным нарушением международного морского права. Это очередной акт пиратства и преступление Москвы.