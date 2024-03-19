Украина продолжает переговоры с Китаем об участии в Глобальном саммите мира, – Дмитрий Кулеба

Украина продолжает диалог с Китаем с целью привлечь его к участию в предстоящем Саммите глобального мира в Швейцарии. Доверие между Киевом и Пекином существует, в то же время, украинская формула мира остается предметом дискуссии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга для иностранных СМИ. В частности, он отметил, что у Украины никогда не было проблем в отношениях с Китаем.

"Украина и Китай никогда не имели никаких проблем ни в наших основных вопросах, ни в наших двусторонних отношениях, поэтому доверие существует", – сказал глава МИД.

Он добавил, что сейчас Киев продолжает работу над формулой мира, которая на сегодняшний день является главной мирной инициативой в мире.

"Главное мирное предложение, которое сейчас есть на столе в мире - это украинская мирная формула, предложенная президентом Зеленским. И мы работаем над ней, включая созыв первого саммита мира", – рассказал Кулеба.

По словам министра, это было и остается предметом дискуссии с представителями КНР.

"Для меня очевидно, что Китай, безусловно, имеет очень большой потенциал для того, чтобы положить конец этой войне, российской агрессии против Украины, из-за особых отношений, которые он имеет с Россией", – сказал руководитель украинского МИД.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В разведке США заявили, что Китай в последнее время оказывает РФ поддержку в сфере экономики и безопасности, а торговля между ними после российского вторжения в Украину значительно увеличилась.

– В начале марта в Китае после поездки своего представителя в ЕС, Украину и РФ повторили свои призывы к мирным переговора.

– В ISW полагают, что Москва продолжит использовать подобные "мирные" инициативы ради продвижения информационных операций, направленных на получение уступок от Запада.

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