После консультаций с Кремлем в МИД Китая назвали переговоры единственным путем к прекращению войны в Украине

В Китае выступили с заявлением относительно войны в Украине, предварительно проведя дипломатические переговоры со страной-агрессором Россией. В Пекине заявили, что положить конец боевым действия якобы могут только переговоры Киева с Москвой.

Как сообщили в министерстве иностранных дел Китая, спецпредставитель КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй и заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин провели переговоры в субботу, 2 марта, передает The Guardian. В совместном заявлении китайца и представителя российских оккупантов говорится, что они "согласились, что переговоры являются единственным способом положить конец боевым действиям в Украине".

В сообщении внешнеполитического ведомства Китая полномасштабное российское вторжение в Украину назвали "украинским кризисом" и заявили, что Пекин готов "продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, посредничеству и достижению консенсуса между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, а также способствовать окончательному политическому урегулированию украинского кризиса".

Издание пишет, что поездка Ли является второй с мая 2023 года и связана с тем, что Киев добивается участия Пекина в мирных переговорах, которые Швейцария пытается организовать этой весной. Китай утверждает, что он нейтрален в вопросе войны России в Украине, но поддерживает тесные связи с Москвой.

Напомним, что ранее в МИД КНР анонсировали дипломатическое турне Ли Хуэя в Европу. Он посетит Брюссель, побывает в Польше, Германии и Франции, также предусмотрены визиты в Украину и Россию.

Целью поездки высокопоставленного дипломата в министерстве иностранных дел КНР назвали "продвижение политического разрешения украинского кризиса".

Как сообщал OBOZ.UA, на Мюнхенской конференции по безопасности высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Китай не поддерживать Россию и присоединиться к украинской Формуле мира.

Тем временем западные СМИ все чаще сообщают о сотрудничестве между Россией и Китаем в военной сфере. Так, через КНР, декларирующую необходимость "политического урегулирования" так называемого "кризиса" в Украине, Россия закупает японские и тайваньские детали для танков.