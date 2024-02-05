'Украина продолжит деоккупацию территорий': Никифоров объяснил слова Зеленского о ситуации на фронте

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского заявил, что слова главы государства о якобы "патовой" ситуации на поле боя неправильно трактовали. По его словам, президент говорил конкретно о контрнаступательных действиях на юге летом 2023 года.

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Поэтому в Офисе президента заявили, что это не дает права в целом описывать ситуацию на фронте как "патовую". Об этом пресс-секретарь Зеленского Сергей Нификоров написал у себя в Facebook.

Он объяснил, что во время характеристики контрнаступательных действий на юге нашей страны Зеленский сказал, что их морская часть дала положительный результат, в частности, Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор". При этом президент говорил, что сухопутная часть операций завершилась стагнацией.

"Это не дает права в целом описывать ситуацию на фронте как "патовую". Украина продолжит деоккупацию своих территорий. В будущем призываем внимательнее подбирать слова, чтобы не поддерживать деструктивные нарративы", – заявил Никифоров.

Также пресс-секретарь президента опубликовал оригинал ответа Зеленского. В нем глава государства говорил, что морская часть операции дала положительный эффект, ведь Украина вытеснила российские корабли, что позволило сохранить "зерновой коридор", независимый от РФ.

В то же время президент отметил, что на сухопутной линии была стагнация, добавив, что во многом успех украинской армии зависит от поставок вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский впервые лично прокомментировал вероятность увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он пояснил, что "думает над этой заменой", однако это касается "всей управленческой группы, ведущей машину страны".

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