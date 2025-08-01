Украина производит около 30 САУ 'Богдана' в месяц – NAUDI

Украина производит в месяц около 30 единиц САУ "Богдана". Это превосходит возможности производства большинства других стран.

Об этом заявил исполнительный директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Гончаров в интервью "Укринформу", передает "Цензор.нет".

"Несомненно, что это "Богдана" – первая украинская самоходная артиллерийская установка. Сейчас производство достигает около 30 единиц в месяц, что превосходит возможности по производству САУ большинства других стран", – отметил он.

По словам Гончарова, за чрезвычайно короткий промежуток времени была спроектирована и начала производиться прицепная версия, которая является востребованной по ряду тактических причин.

"Сначала это вызвало недоумение и вопрос: зачем на поле боя в 2025 году прицепная версия гаубицы, которая уже есть в самоходном варианте. Однако война, которая сейчас идет, – это своеобразный микс опыта первой, второй и третьей мировых войн, когда наряду с чрезвычайно развитыми инженерными линиями заграждений, окопами на 5-6 метров, перекрытыми капонирами, роботизированными платформами, дронами всех типов (от микродронов до огромных носителей ракет) существуют и востребованы прицепные артиллерийские системы. "Богдана" демонстрирует эффективность, надежность, точность. Украина способна изготавливать их сотнями в год. Нам есть что показать иностранному заказчику, есть чем гордиться", – добавил он.