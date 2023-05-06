Украина провела очередной обмен пленными: домой вернулись 45 защитников 'Азовстали'

Украина 6 мая вернула из российского плена 45 украинцев. Среди них – 42 защитника и трое защитниц Мариуполя, 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров.

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Среди освобожденных есть семьи, которые были созданы на "Азовстали", а одного из воинов удалось освободить из российского плена уже во второй раз. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Великолепные новости в этот день. Мы возвращаем домой 45 наших людей. Это 42 защитника и трое защитниц "Азовстали". Все они – нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров. Среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на "Азовстали", – отметил глава ОПУ.

Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, многие из освобожденных украинских военнослужащих имеют ранения и серьезные проблемы со здоровьем. В Украине им окажут всю необходимую помощь.

"За защиту собственной земли враг пытался провести над частью защитников судилища. В нарушение всех требований международного гуманитарного права украинским военным угрожали длительные сроки заключения", – отметили в Координационном штабе.

Там также рассказали, что среди освобожденных сегодня – участник легендарной "вертолетной" миссии ГУР МО по эвакуации раненых из "Азовстали".

"Эвакуационный вертолет, в котором он находился, был сбит, но воин сумел выжить. Тяжело раненному, ему угрожали так называемым "судом". Теперь военнослужащий пройдет курс лечения и реабилитации", – говорится в сообщении.

"Из неволи вернулась бравшаяся на "Азовстале" молодая пара, а также медик, который уже был в плену р*шистов после Широкинской операции (2015 г.). Тогда он пробыл в плену более двух лет, а после освобождения снова пошел служить. Повторно попал в плен, защищая Мариуполь и "Азовсталь" от захватчиков. Дышит воздухом воли также ветеран афганской войны, 56-летний главный сержант, получивший ранения на Майдане, прошел АТО, ООС и отражал полномасштабную агрессию р*шистского врага", – добавили в Координационном штабе.

"Украинцы - наша самая большая ценность. Продолжаем выполнение задачи президента Владимира Зеленского "освободить всех наших людей" вместе с Координационным штабом по обращению с военнопленными. Слава украинским героям! Мы счастливы, что вы дома!" – подчеркнул Ермак.

Всего с начала полномасштабного вторжения уже удалось освободить 2324 украинца.

За 45 своих Героев Украина отдала троих пленных российских летчиков.

"6 мая в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены трое российских военных – летчиков ВКС России, сообщило российское минобороны", – пишут российские пропагандисты.

Напомним, 26 апреля Украина смогла освободить из российского плена 44 украинца. Среди них – защитники Мариуполя, Херсонщины и востока. Освобождены были 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров, а также двух гражданских украинцев.

Среди освобожденных были раненые, которых враг пытал в плену. Также удалось вернуть домой двух мужчин, чьих жен освободили из плена раньше.