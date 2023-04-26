Защитники Мариуполя, Херсона и востока: Украина вернула из российского плена 44 пленных. Фото и видео

В рамках обмена пленными 26 апреля Украине удалось вернуть 44 своих защитника. 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров защищали Мариуполь, Херсон и восточные регионы нашего государства.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Также освободить удалось двух гражданских украинцев.

"Очередной обмен пленными. Нам удалось вернуть домой 44 наших человека. Среди них – 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди, которые защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на востоке. Также мы освободили двух гражданских", – рассказал Ермак.

По его словам, среди освобожденных есть защитники, которые во время пребывания в плену подверглись пыткам.

"Среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена", – подчеркнул глава ОПУ.

В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными рассказали, что к ВСУ относятся 19 освобожденных, к ГПСУ – 11, ВМС – 7, НГУ – 2, ТРО – 3.

"Освобожденные военнослужащие воевали, в частности, в Мариуполе, на донецком, херсонском, харьковском, луганском и сумском направлениях. Среди них немало раненых и с последствиями тяжелых пыток. Освобожден из плена также военный хирург, который оперировал раненых в военном госпитале в Мариуполе и организовал массовую медицинскую помощь. Одному из освобожденных, командиру отделения, угрожал так называемый "суд" с заключением на длительный срок", – рассказали в Координационном штабе.

В ГПСУ рассказали, что среди 11 освобожденных из плена пограничников – пятеро бойцов Донецкого отряда, четверо – воины из Мариуопольского отряда морской охраны, еще двое служили в Сумском пограничном отряде.

Все освобожденные из плена воины получат медицинскую помощь и пройдут реабилитацию.

"Знаем, как их ждали семьи, как молились об их возвращении. И наконец это произошло, что свидетельствует о том, что Координационный штаб по обращению с военнопленными не опустил руки, а, несмотря на сложности и коварство, продолжает работать с российской стороной для возвращения наших людей. Все они получат медицинскую помощь, в частности пройдут реабилитацию, смогут восстановить банковские карты и документы. Каждый такой возврат – это еще одна наша маленькая победа!" – отметил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ Украине удалось добиться освобождения из российского плена 2279 украинцев.

Напомним, последний масштабный обмен пленными удалось совершить на Пасху, 16 апреля. Тогда Украина вернула 130 своих воинов, в том числе военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ГССТ. Домой тогда вернулись рядовые и сержанты, которые попали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.