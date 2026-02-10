Украина распустила Интернациональный легион: в Le Monde раскрыли подробности

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в конце 2025 года начал расформирование Международного легиона территориальной обороны. Иностранных добровольцев, которые служили в составе подразделения, переводят в штурмовые части регулярной армии.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию среди легионеров и командования. Об этом пишет Le Monde.

По информации журналистов, о роспуске подразделения, созданного в феврале 2022 года, личному составу сообщили 31 декабря 2025 года.

В частности, военнослужащих 2-го батальона уже перевели в 253-й штурмовой полк 129-й бригады территориальной обороны, хотя подразделение получило временную отсрочку до середины февраля.

Переход в штурмовые части означает изменение характера службы, ведь эти подразделения выполняют одни из самых опасных боевых задач.

Начальник штаба 2-го батальона Интернационального легиона Андрей Спивак раскритиковал решение командования. По его словам, "роспуск Интернационального легиона – это невероятная трата ресурсов".

"Мы единственное подразделение в армии, где все офицеры двуязычные. Мы обучали легионеров инновационной оборонительной тактике, а теперь их отправляют в штурмовые части, что является совсем другой миссией", – сказал он.

Часть иностранных добровольцев сообщает об ухудшении условий пребывания после перевода. Боец с позывным "Викинг", датчанин с Фарерских островов, отметил, что решение стало для него неожиданностью.

"Это был шок. Нам сказали: "Собирайте чемоданы и отправляйтесь в Кривой Рог в тот же день", – рассказывает он.

По его словам, новые условия проживания сложные, отсутствуют надлежащие тренировки, а часть бойцов оставила подразделение.

В то же время американский боевой медик Карл заявил о намерении расторгнуть контракт, подчеркнув, что "мы рискуем жизнью, чтобы помочь Украине, а нас просто бросают".

Зато боец украинского происхождения с позывным "Коннор" отметил, что для него главное – продолжать воевать, независимо от изменений в структуре подразделения.

