Украина рассматривает все форматы путей к миру, но Россия их блокирует, – Сырский

Украина готова рассматривать все возможные пути к миру, однако Россия продолжает блокировать эти инициативы. Для достижения справедливого и долговременного мира важно единство международных партнеров, потому что только твердая и скоординированная позиция мирового сообщества может заставить Россию прекратить агрессию.

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Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время видеоконференции с председателем Военного комитета Европейского Союза генералом Робертом Бригером. Он выразил благодарность ЕС за постоянную военную поддержку Украины, в частности за предоставление боеприпасов и средств ПВО.

Отдельно он подчеркнул важность дальнейшего наращивания этой инициативы для обеспечения обороноспособности страны.

Сырский также поделился своим видением текущей ситуации на фронте, который тянется на более чем 1100 км, и сообщил, что Украина проводит реорганизацию управления Вооруженными силами, переходя на корпусную структуру. Эта реформа имеет целью улучшение управления войсками как в обороне, так и в наступлении, с использованием новейших методов вооруженной борьбы.

"Изменения в сферах безопасности и оперативной обстановки требуют постоянных усилий для улучшения боевого применения и других направлений деятельности ВС Украины. Одной из таких сфер является подготовка ВСУ, которую действенно поддерживают наши международные партнеры. Обсудил с председателем Военного комитета Евросоюза предложения по оптимизации и расширению сотрудничества на этом направлении", – отметил он.

Главком еще раз подтвердил, что Украина стремится к миру и готова рассматривать все возможные варианты для его достижения. Однако, как он подчеркнул, Россия продолжает блокировать главную украинскую инициативу – прекращение огня на срок 30 дней. Сырский подчеркнул, что единство международных партнеров и их решимость являются критически важными для достижения справедливого и долговременного мира.

"Принципиальность и единство наших международных партнеров критически важны для достижения справедливого и долговременного мира. Только твердая, консолидированная позиция международного сообщества может заставить Россию остановить войну на востоке Европы и сделать невозможным дальнейшую агрессию в отношении других стран. Вместе мы победим. Слава Украине!" – резюмировал Сырский.

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. За минувшие сутки, 7 мая, на фронте было зафиксировано 196 боевых столкновений. Самые активные боевые действия продолжаются на Новопавловском и Покровском направлениях.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор РФ в первые же часы нарушила режим прекращения огня, который сама и объявила накануне празднования россиянами 9 мая. С полуночи этого четверга оккупационные войска сбросили управляемые авиационные бомбы на Сумщину.

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