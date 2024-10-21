Украина разработала дрон Sting, способный перехватывать 'Шахеды': что известно

Украинские изобретатели создали FPV-дрон, способный перехватывать запущенные войсками РФ беспилотники типа Shahed иранского происхождения. Антидрон называется Sting, может летать быстрее, чем 1600 км/ч, и на высоте около трех километров.

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Разработчиком выступила группа Wild Hornets, работа над технологией еще продолжается. Об этом сообщает The Telegraph, публикуя фотографию и первые детали того, каким будет украинский охотник на "Шахеды".

"Новое оружие будет развернуто для преследования и перехвата Shahed-136 вместо обычных боеприпасов противовоздушной обороны для защиты украинских городов от российских ударов", – пишет издание.

Sting характеризуют как классическую конструкцию квадрокоптера с большим куполом, выступающим вверх из его центра, где установлены боеголовка и камера. Он будет пилотироваться с земли с помощью VR-очков, позволяющих оператору беспилотника точно видеть, куда тот летит.

Отмечается, что предстоящая разработка будет иметь систему наведения на цель с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту наводить дрон на вражеские цели.

БПЛА с подобными функциями украинские воины использовали для перехвата российских разведывательных беспилотников, летающих высоко и медленно над полем боя, собирая разведывательные данные для артиллерийских и ракетных подразделений ВС РФ.

Однако, подчеркивают специалисты, Sting станет первым беспилотником, специально созданным для нацеливания на разработанные Ираном беспилотники Shahed, запущенные российскими войсками.

Разработчики Wild Hornet говорят, что стоимость "Стинга" в десятки раз ниже, чем россиянам обходится "Шахед".

"Есть надежда, что, используя недорогие беспилотники-камикадзе для уничтожения дронов Shahed, Украина сможет сохранить свои запасы ракет ПВО", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские разработчики кластера Brave1 создали многоразовый дрон-бомбер Hummel, который может нести вес до 2 кг на расстояние до 20 км. Его успешно используют в подразделениях Сил обороны на разных участках фронта.

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