В Украине разработали многоразовый дрон-бомбер: уже есть результаты на фронте. Фото

Украинские разработчики кластера Brave1 создали многоразовый дрон-бомбер Hummel. Он может нести вес до 2 кг на расстояние до 20 км. Хотя дрон новый, его уже успешно используют в подразделениях Сил обороны Украины на разных участках фронта.

Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров. Ранее беспилотник прошел комиссию Минобороны и теперь его рекомендуют к кодификации по стандартам НАТО.

У БПЛА нестандартные частоты управления. Жесткая рама и ножки дают ему возможность совершать мягкую посадку.

"Сейчас команда инженеров разрабатывает разведывательные дроны коптерного типа. Они будут собирать информацию о противнике и обрабатывать ее в реальном времени с помощью искусственного интеллекта. Также команда работает над автоматическим отслеживанием цели. Так дрон будет долетать куда надо, если потерял управление и прервалось видео", - отметил министр.

Отдельно Федоров показал работу FPV-дронов, которыми управляли бойцы 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ.

Как сообщал OBOZ.UA, способности Украины в производстве дронов-камикадзе уже ничем не уступают России. В 2024 году наша страна догнала РФ по количеству производства беспилотников вроде иранских Shahed-131 и Shahed-136.

Кстати, в начале февраля английский журнал The Economist поместил на обложку дрон украинского производства. Редакция назвала наш БПЛА "оружием будущего", которое может стать таким же доминирующим, как артиллерия.

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