Украина догнала Россию по производству дронов-камикадзе: Камышин рассказал об успехах

Способности Украины в производстве дронов-камикадзе уже ничем не уступают России. В 2024 году наша страна догнала РФ по количеству производства беспилотников вроде иранских Shahed-131 и Shahed-136.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона. Он также отметил успехи в производстве других ударных БПЛА.

"На этот год наши способности произвести такие дроны уже ничем не уступают России", – сказал министр.

Камышин отметил, что Украина добилась успеха как в производстве аналогов "Шахедов", так и других ударных беспилотников. И результатом этого является громкая и частая "бавовна" на территории РФ.

"То, что на России взрывается, – это все наше", – отметил министр.

Отвечая на вопрос о параметрах украинских дронов-камикадзе, Камышин сказал, что наши беспилотники схожи с российско-иранскими по количеству переносимой взрывчатки, по дальности действия и по другим техническим параметрам.

Напомним, по словам вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова, большинство производителей дронов в Украине являются частными. Только одна из 10 компаний, чьи беспилотники могут долетать до Москвы или Санкт-Петербурга, государственная.

Ранее Федоров заявил, что более 90% беспилотников, приобретенных в прошлом году в рамках проекта "Армия дронов", в 2022 году еще не существовали в природе.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля английский журнал The Economist поместил на обложку дрон украинского производства. Редакция назвала наш БПЛА "оружием будущего", которое может стать таким же доминирующим, как артиллерия.

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