Украина достигла паритета с Россией в дронах, и это только начало, – Федоров

Украина наращивает собственное производство дронов, государство активно закупает их у отечественных производителей для нужд сил обороны. Более 90% беспилотников, приобретенных в прошлом году в рамках проекта "Армия дронов", в 2022 году еще не существовало в природе.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в новом выпуске подкаста Слон. Министр уверяет: наше государство достигло паритета с Россией в дальних дронах, однако останавливаться на достигнутом не собирается.

"Российские нефтебазы сами по себе не взрываются, а корабли просто так не тонут. В новом выпуске подкаста Слон показали украинские дроны, которые государство закупило для Сил обороны в прошлом году в рамках проекта Армия дронов. Более 90% из них в 2022 году еще не существовало. Для этого мы кардинально изменили правила игры, и теперь среди производителей есть рыночная конкуренция", – отметил Федоров.

Министр цифровой трансформации утверждает, что украинское производство беспилотников непрерывно растет, а компании-производители масштабируются. Государство же, уверяет он, создает для этого наилучшие условия.

Эта синергия бизнеса и государства приводит к появлению всё большего количества видео с эффектными кадрами поражений враждебных целей. Так, с июня прошлого года с помощью дронов украинские воины поразили около 14 тысяч целей: как вражеской техники и вооружений, так и опорных пунктов, нефтебаз, кораблей и других важных объектов противника.

Очень эффективными в "демилитаризации" врага стали, в частности, морские дроны. В их производстве в 2024 году Федоров анонсировал "технологический скачок".

"Морских дронов будет еще больше", – отметил Федоров, добавив, что и в случае с уже существующими надводными беспилотниками готовят ряд крайне неприятных для россиян "сюрпризов".

То же касается и дальних дронов-камикадзе, разработка и процесс совершенствования которых продолжается непрерывно.

"Если говорим о нише "Шахедов", это дальние дроны, то я просто процитирую Буданова (начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. – Ред.), он несколько дней назад сказал, что у нас (с Россией. – Ред.) уже есть паритет по этим дронам. И я скажу, что это правда. Потому что сейчас уже до десяти производителей, производящих дальние дроны-камикадзе. И от бюджета зависит, сколько можно производить. Нет "потолка" определенного. Можно производить тысячи этих дронов-камикадзе. Уже тысячи произведены. И видим, что почти каждый день там что-то пылает на территории России. Это можно масштабировать", – подчеркнул Федоров.

Он также добавил, что активная работа продолжается также в направлении противодействия вражеским дронам и разработке средств РЭБ.

В видео, которое предлагает для просмотра Федоров, можно увидеть некоторые из новых украинских беспилотников.

"В подкасте – самое комплексное описание всего, что мы сделали менее чем за год. Просмотрите его, чтобы понять, как сейчас функционирует сфера. Выпуск доступен на YouTube, Spotify, Apple Podcasts и Megogo", – отметил министр.

Напомним, 9 февраля стало известно о сильном пожаре на НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае РФ. Россияне жаловались на БПЛА и взрывы.

В оперативном штабе региона признали, что произошел пожар на территории Ильского НПЗ и выдали, мол, "открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода".

Впоследствии стало известно, что в ту ночь под ударом оказались сразу два НПЗ Краснодарского края. Они были поражены дронами во время операции СБУ.