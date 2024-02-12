Большинство производителей являются частными: Федоров объяснил разницу между Украиной и Россией в обеспечении армии дронами

В России в производстве дронов для военных нужд доминирует государство. В Украине подавляющее большинство производителей беспилотников – это частные предприятия, и только одна из 10 компаний, чьи дроны могут долетать до Москвы или Санкт-Петербурга, является государственной.

Об этом в интервью Reuters, записанном в Киеве, сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он сообщил, что в рамках инициативы BRAVE1, созданной правительством в прошлом году, военно-технологические стартапы получили гранты на общую сумму в около 2,5 миллионов долларов. В 2024-м эта сумма будет увеличена примерно в десять раз, анонсировал министр.

Он уверен, что в нашей стране будут производится тысячи дронов дальнего действия, способных атаковать военные объекты на территории РФ. В Украине уже есть до 10 компаний, производящих дроны, способные достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

"Категория дронов-камикадзе большой дальности растет: дальность действия составляет 300, 500, 700 и 1000 километров. Два года назад этой категории не существовало… вообще", – отметил Федоров.

Недавняя серия "бавовны" на нефтяных объектах РФ отражает прогресс Киева в быстром дерегулировании рынка дронов и увеличении его финансирования.

По словам главы Минцифры, уровень производства и поставок БПЛА в 2023 году увеличился более чем в 120 раз. Развитие этой сферы крайне важно, потому что помогает сократить отставание от ударных возможностей страны-агрессора России.

Федоров заявил, что согласен с оценкой главы ГУР МО Кирилла Буданова о том, что Киев достиг "определенного паритета" с Москвой в производстве беспилотников дальнего действия.

"Нам нужно действовать антибюрократически. В этом суть прорыва в технологической войне. Мы собираемся и дальше делать на это ставку, работать в этом направлении. Потому что технологии действительно могут нас спасти", – подчеркнул Федоров.

В целом в прошлом году было заключено контрактов на более 300 000 дронов различных типов и более 100 000 отправлено на фронт. В это количество не входят дроны, которые поставили волонтеры.

В 2024-м усилия будут направлены также на локализацию производства комплектующих, поскольку сейчас многие детали украинские компании получают из зарубежных стран, включая Китай.

"Только в декабре поставки дронов были в 50 раз выше, чем за весь 2022 год. Представьте себе, система к этому не была готова, и, думаю, логистика не осознавала, что такие объемы возможны", – добавил Федоров.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Михаил Федоров заявил, что более 90% беспилотников, приобретенных в прошлом году в рамках проекта "Армия дронов", в 2022 году еще не существовало в природе.

– В начале февраля английский журнал The Economist поместил на обложку дрон украинского производства. Редакция назвала наш БПЛА "оружием будущего", которое может стать таким же доминирующим, как артиллерия.

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