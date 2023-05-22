'Украина с интересом наблюдает': у Зеленского прокомментировали события в Белгородской области РФ

Украина не имеет прямого отношения к событиям в Белгородской области. Однако украинцы с интересом наблюдают за тем, как члены партизанского движения России противостоят правящему режиму РФ с его политикой "закручивания гаек".

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он напомнил, что "танки продаются в любом российском военторге", а подпольные партизанские отряды состоят из граждан России.

"Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения", – отметил Подоляк.

Он перефразировал цитату президента РФ Владимира Путина о начале оккупации украинского Крыма российскими военными без опознавательных знаков. Российский диктатор тогда заявлял, что российскую военную форму, мол, можно приобрести в любом военторге.

Впрочем, в отличие от крымских событий образца 2014 года, в Белгородской области 22 мая 2023 года украинцев сейчас нет.

"Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", – добавил Подоляк.

Напомним, утром 22 мая бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" заявили, что зашли на территорию РФ, в частности, в ряд населенных пунктов Белгородской и Брянской областей. Россияне, воюющие на стороне Украины, отметили, что "возвращаются домой", ведь пора освободить Россию от "тирании Кремля".

Впоследствии российские СМИ и соцсети начали писать о боях в приграничных населенных пунктах Белгородской области.

Около 14 часов дня в легионе "Свобода России" констатировали, что "освободили" Козинку Белгородской области и зашли в населенный пункт Грайворон. Чуть позже россияне отчитались об "освобождении" населенного пункта Гора-Подол и начале штурма Грайворона.

После этого информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заявивший, что на территорию Грайворонского округа "зашла ДРГ ВСУ". По его словам, подразделения РФ и ФСБ "принимают меры".

Тем временем в ГУР подтвердили, что российские добровольцы проводят операцию в Белгородской области. Ее ключевая цель – создание "зоны безопасности" для защиты гражданского населения Украины.