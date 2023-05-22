В России заявили о жестоком бое с украинской ДРГ в Белгородской области: в небе заметили дроны. Видео

В России заявили об "ожесточенном бое с украинской ДРГ на границе Белгородской области. Бой якобы идет у деревни Дроновка.

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С обеих сторон задействована военная техника, в небе заметили дроны. Об этом пишет один из российских пабликов.

"Прямо сейчас — ожесточенный бой с украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревни Дроновка, сообщает наш источник. С обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов. Работает ПВО", – отмечено в сообщении.

В сети также появились видео, на которых видны беспилотники в небе, предположительно, снятые в Белгородской области.

Российские СМИ также пишут, что россияне подняли тактическую авиацию, а в Белгороде включили воздушную тревогу.

Между тем в сети появляются видео с якобы переходом через границу с Россией украинских танков.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем обращении заявил о начале "массированной информационной атаки на фоне обстрела Грайворонского района".

"Когда проводил совещание, оперативную планерку, увидел, что началась массированная атака... информационная атака на Белгородскую область, призывающая к панике среди населения на фоне массированого обстрела Грайворонского района. В Грайворонском районе ни один из мирных жителей не пострадал, нет ни раненых, ни убитых", – заявил он.

Ни о каких боях с диверсантами Гладков не упомянул. Однако заявил, что сообщения о якобы объявленной местными властями эвакуации населения, в частности, из Шебекинского округа, не соответствуют действительности.

"Это вранье. Этого нет. Будет ухудшение, будет улучшение – мы сразу всю необходимую информацию предоставим", – заявил Гладков.

В сети также появилось видео с совещания властей Белгородской области, в ходе которого один из чиновников сообщает губернатору о "тревожных вестях из воинской части". Гладков его прерывает, предлагая доложить о случившемся после завершения онлайн-трансляции совещания.

Впрочем, неизвестно, действительно ли это совещание состоялось 22 мая или "тревожные вести из воинской части" беспокоили россиян раньше.

Напомним, ранее воюющие на стороне Украины российские добровольцы провели новый рейд на территорию РФ. Бойцы РДК показали видео из одной деревни Белгородской области и двух населенных пунктов Брянской области.

В легионе "Свобода России" объявили, что пора освободить РФ от "диктатуры Кремля" и заявили, что "легион возвращается домой".