В ГУР подтвердили, что российские добровольцы проводят операцию в Белгородской области: названа основная цель

Российские добровольцы из легиона "Свобода России" и РДК проводят операцию на территории Белгородской области. Ее цель – создание "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

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В сделке участвуют исключительно граждане РФ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Общественному".

"Да, сегодня "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России", состоящие из граждан Российской Федерации приступили к операции по освобождению этих территорий Белгородщины от так называемого режима Путина и отодвижению противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения", – сказал Юсов.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" подчеркнул, что операцию проводят исключительно россияне с гражданством РФ.

"Ответственность за события взяли на себя граждане России из "РДК" - "Русского добровольческого корпуса" - и легиона "Свобода России". Украина приветствует решительные действия оппозиционной к преступному агрессивному путинскому режиму силы", – сказал Черняк.

Он подчеркнул, что "события вооруженных выступлений и акций протеста со стороны сил сопротивления внутри РФ приобретают признаки тенденции, что дает основания прогнозировать продолжение процесса демилитаризации агрессивной путинской России".

"Мы подтверждаем, что легион "Свобода России" и "РДК" тесно сотрудничают и взаимодействуют с ГУР Минобороны Украины", – сообщил представитель военной разведки.

Напомним, утром 22 мая бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" заявили, что зашли на территорию РФ, в частности, в ряд населенных пунктов Белгородской и Брянской областей. Россияне, воюющие на стороне Украины, отметили, что "возвращаются домой", ведь пришло время освободить Россию от "тирании Кремля".

Впоследствии российские СМИ и соцсети начали писать о боях в приграничных населенных пунктах Белгородской области.

Около 14 часов дня в легионе "Свобода России" констатировали, что "освободили" Козинку Белгородской области и зашли в населенный пункт Грайворон.

После этого информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заявивший, что на территорию Грайворонского округа "зашла ДРГ ВСУ". По его словам, подразделения РФ и ФСБ "принимают меры".