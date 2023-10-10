Украина склоняет к своему видению мира все больше стран, – представитель Франции в ООН

Власти Украины склоняют все больше государств к собственному видению мира в своей стране после полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Весь мир должен помощь Киеву остановить российские атаки и восставить справедливый мир.

Об этом сказал постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, выступая на заседании Совбеза Организации в понедельник, 9 октября, передает Укринформ. Дипломат отметил, что Москва в свою очередь все больше усугубляет свою изоляцию.

"Ежедневно нарушая международного права Россия углубляет свою изоляцию. Украина же склоняет к видению справедливого и длительного мира все больше стран", – сказал он.

Постпред Франции подчеркнул, что международное сообщество обязано коллективно положить конец этой российской агрессии, поскольку на кону стоит будущее украинского государства, доверие к ООН и уважение к принципам Устава организации.

Ривьер добавил, что Украина продолжит получать от партнеров экономическую, гуманитарную, политическую и военную помощь для защиты от атак российских оккупантов и сохранения свободы.

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Также он подтвердил, что все военные преступления, в частности обстрел села Гроза, когда россияне убили 52 человека, не останутся безнаказанными.

"Исполнители этих преступлений должны ответить. Франция продолжит оказывать содействие украинским судам и МУС, чтобы положить конец безнаказанности за такие действия", – заверил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины заявили, что никаких изменений в поддержке Украины в мире нет. Запад выступает за формулу мира лидера нашей страны Владимира Зеленского.

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