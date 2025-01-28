Украина снова позволит российским пленным звонить своим родным: что известно

Пленным российским оккупантам снова позволят звонить по телефону своим родным: обеспечение права на общение является одним из требований Женевской конвенции в отношении пленных. Такие звонки будут возможны при наличии технических возможностей и при согласии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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Если же военнопленный подозревается в совершении преступлений, для получения права на звонок понадобится разрешение следователя, прокурора или суда. Подробности принятого правительством решения сообщили представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук и народный депутат Алексей Гончаренко.

Мельничук сообщил, что Кабмин принял изменения в Порядок содержания военнопленных, которыми для них будет возобновлено разрешение на звонки родным.

"Предусмотрено, что по технической возможности и по согласованию с Координационным штабом по обращению с военнопленными военнопленным предоставляется право на телефонные разговоры с помощью средств IP-телефонии с соответствующим программным обеспечением, находящимся на балансе лагеря", – отметил представитель правительства в Верховной Раде.

По словам Гончаренко, для получения разрешения пленные должны обратиться с соответствующими заявлениями в Координационный штаб, который в определенные сроки будет принимать решение и сообщать о решении заявителей.

"Целью принятия является приведение положений в соответствие с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными относительно обеспечения права на общение", – пояснил нардеп.

Если же конкретный пленный подозревается в совершении преступления, звонки домой ему будут разрешены исключительно с письменного разрешения следователя, прокурора или суда в рамках уголовного производства и по согласованию с Координационным штабом по обращению с военнопленными.

Напомним, решение о запрете российским пленным в Украине звонков на дом в Украине было принято в начале сентября прошлого года. Тогда им оставили только право на переписку.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, такое решение было принято ввиду постоянных зверств россиян в отношении украинских военнопленных.

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