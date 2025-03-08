Украина сохранила доступ к спутниковым снимкам Maxar: что известно о новых условиях

Компания ТВИС, являющаяся официальным дистрибьютором американской фирмы Maxar в Украине и поставщиком спутниковых снимков высокого разрешения, продолжает предоставлять авторизованным украинским пользователям услуги. Но только за деньги. Таким образом, украинская разведка, которая раньше получала такие фотографии бесплатно (точнее, их оплачивало правительство США), может получать их и дальше – при условии оплаты.

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Именно так в ТВИС прокомментировали экспертному изданию Defense Express информацию о якобы запрещении передачи спутниковых снимков украинским военным. В частности, в компании утверждают, что за деньги предоставят любым авторизованным украинским пользователям спутниковые снимки Maxar любой точки мира.

Группа спутников дистанционного зондирования земли Maxar состоит из 10 аппаратов: WorldView-1,2,3 (разрешение от 31 до 50 см на пиксель), GeoEye-1 (41 см на пиксель), а также шести WorldView Legion (34 см на пиксель).

Однако Maxar не является монополистом в продаже или предоставлении спутниковых снимков. Такие же услуги предлагаются европейской компанией Airbus. Делают качественные снимки Земли из космоса финская ICEYE и другие компании.

Кроме того, европейские партнеры Украины продолжают предоставлять разведывательную информацию украинским защитникам. В том числе и Франция, также имеющая на орбите Земли свою разведывательную спутниковую группировку.

Таким образом, доступ к таким разведданным у украинских военных остается.

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что Maxar Technologies отключила Украине бесплатный доступ к своим спутниковым снимкам, стало известно 7 марта.

Официальное обоснование такого шага со стороны Maxar – "по административному запросу". Причем сообщалось, что Госдеп США запретил предоставлять американским компаниям и коммерческим сервисам спутниковые данные для Украины, как правительственным, так и частным пользователям нашей страны.

Отметим, что еще 4 марта американский лидер Дональд Трамп приостановил предоставление военной помощи Украине, а днем позже – и обмен разведывательными данными. На этом фоне во Франции заявили, что готовы предоставлять Киеву необходимую разведывательную информацию.

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