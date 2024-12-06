Украина работает над созданием баллистики, а в 2025 году появятся новые ракетные комплексы. Интервью с генералом Романенко

Ракетная программа в Украине существует на протяжении многих лет. Уже в 2016 году об украинской баллистической ракете "Сапсан" было известно далеко за пределами нашей страны, ее планировали закупить в Саудовской Аравии. К сожалению, производство этого вооружения не было доведено до конца из-за мощного лобби Кремля. Но на сегодня в Украине существуют другие ракетные программы, в частности, "Гром-2" на основе "Сапсана".

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Может ли Украина в 2025 году обзавестись баллистической ракетой наподобие российского "Орешника"? Нет, поскольку ее производство требует большего времени. Тем не менее в следующем году на вооружении ВСУ появится пара новых ракетных комплексов.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и НАТО не позволят Путину использовать зиму как оружие против Украины. По вашему мнению, для кого период холодной погоды дает больше преимущество – для оккупационной или для украинской армии?

– Зима влияет на обе стороны, это усложняет условия ведения боевых действий. Но как правило в большей степени это касается распутицы и тех войск, которые наступают.

Вместе с тем одно только погодное обстоятельство нельзя вырывать из контекста. Это немецкий подход, который применялся в годы Второй мировой войны под Москвой. Тогда немцы говорили, что Советскому Союзу помог "генерал мороз".

Мы видим, что у российской армии преимущество в вооружениях, в личном составе, так что россиян погода не останавливает.

– К сожалению, наступление оккупационной армии продолжается уже больше года. Военная наука говорит, что преимущество в живой силе наступающей стороны должно быть кратным – в три, четыре раза…

– Не обязательно. Речь идет о преимуществе в боевом потенциале – не только в людях, но в вооружениях, технике, боеприпасах. Поэтому, несмотря на огромные потери в живой силе, всего потенциала российской армии по совокупности, всех сил и средств достаточно для того, чтобы они проводили наступательные действия.

– То есть мы не можем рассчитывать на то, что из-за колоссальных потерь наступление армии врага, как минимум, приостановится?

– Нет. Об этом говорил еще Залужный в начале 2023 года – что это было его ошибкой – рассчитывать на то, что большие потери РФ приведут к тому, что Россия откажется от своих целей. Нет. Мы видим, что они и тогда не отказались, и сейчас не отказываются.

Они во многом восстанавливаются, "покупают" своих граждан, организуют контрактную армию. И эти факторы надо иметь в виду. Но, в первую очередь, нам надо рассчитывать на технику, вооружения и боеприпасы от союзников, а также нашего оборонно-промышленного комплекса и решать вопросы мобилизации, пополнять бригады, которые воюют на линии соприкосновения и формировать резервные бригады.

– Как раз по поводу вооружений, которые нам необходимы. На Ставке Верховного главнокомандующего 3 декабря было сказано о том, что ключевым вопросом стало производство вооружений в Украине, в частности, развитие ракетной программы. Считаете ли вы, что в какой-то перспективе в Украине могут разработать баллистическую ракету как ответ на применение врагом того же "Орешника"?

– Такие планы закладывались давно. Будучи замначальника Генерального штаба, я вел проект "Сапсан". Это баллистическая ракета. На конкурсе Саудовская Аравия выбрала именно наш "Сапсан" в сравнении с российским "Искандером" и китайским комплексом (в 2016 году Саудовская Аравия вела переговоры с Украиной по закупке "Сапсанов", в 2021 году было заявлено об их 80% готовности, – Ред.). Однако позже Российская Федерация делала все возможное, чтобы сорвать производство, ставила на ключевые посты в минобороны, в СБУ и так далее своих апологетов.

Сейчас реализация этой программы возобновлена в виде проекта "Гром-2". Есть ряд других ракетных программ, но они реализуются в очень тяжелых условиях. Были испытания. Но подобные проекты требуют времени. Лишь небольшое количество стран мира располагают ракетными технологиями и может выполнять такого рода задачи.

Таким образом, нужны время, деньги и концентрация усилий для быстрейшего выполнения этих задач.

– Может ли в 2025 году Украина может иметь баллистическую ракету, подобную "Орешнику"?

– Подобную "Орешнику" вряд ли. Это ракета среднего радиуса действия. Но пара типов новых ракетных комплексов, я думаю, будет.

– Последний вопрос – по поводу ситуации на юге нашей страны. Есть информация, что на Кинбурнской косе враг увеличивает количество своих подразделений. Одновременно главком Александр Сырский сообщил, что на Запорожском направлении "есть неплохие оборонные результаты". Считаете ли вы, что враг может готовить атаки на Одессу, Николаев, Херсон? Насколько сегодня хорошо защищен наш юг?

– У Путина есть определенные приоритеты в ведении боевых действий по фронтам. Первоочередная задача – полная оккупация Луганской и Донецкой областей. Неслучайно мы видим наибольшее количество войск именно там. Следующая цель – Курское направление. Об этом свидетельствует тот факт, что недавно туда были переброшены войска с Запорожского и Харьковского направления. Со многих точек зрения вытеснить ВСУ с территории России очень важно для Путина, и он концентрирует усилия там.

На юге Запорожской области противник планировал вести боевые действия. Мы помним, что по российской конституции в состав РФ были включены, помимо Донецкой и Луганской, еще две области Украины – Херсонская и Запорожская.

Но наступать на Запорожье с левого на правый берег, форсировать более высокий берег Днепра – это с военной точки зрения очень тяжелая задача. Когда Силы обороны пытались осуществлять подобные действия в обратном порядке – Крынки, острова в дельте Днепра, было потрачено много усилий.

Но на текущий момент на все эти действия одновременно сил у противника нет, поэтому он расставляет приоритеты. Если следовать такому плану действий, то и концентрация его ресурсов также подчиняется этой логике.