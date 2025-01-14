Украина создала дроны, способные нести большие мины и КАБы: всплыли интересные подробности

Украинские разработчики создали беспилотники, которые могут нести на себе не только большие мины, но и корректируемые авиабомбы. Именно такими ночью 14 января были атакованы военные объекты на территории РФ.

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Дроны являются стаей разного вида "мопедов" (в том числе аналогов вражеских "Шахедов"). Об этом написал мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек".

"В том числе "мопеды", которые способны на себе нести и большие мины, и некоторые КАБы. Пару месяцев назад на свои глаза видел некоторые из них в статусе "прототипов", а сейчас этот "прототип" летает спокойно до Энгельса и дальше", – отметил автор.

По его слова, сегодня, наверно, был один из наиболее результативных "DeepStrike дней", ведь нанесено несколько болезненных ударов по вражескому ВПК и энергетической инфраструктуре в местах, куда "обычно долетает немного".

"Судя по тому, как прилетает по болотам, ЗРЕ далеко не панацея, если уметь правильно эти своры "мопедов" использовать. Все молодцы!" – добавил автор.

Как сообщал OBOZ.UA, украинскую малую крылатую ракету-дрон "Пекло" запустили в серийное производство сразу после завершения разработки и кодификации. За три месяца компания-производитель изготовила около 100 штук этого вооружения.

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко отметил, что "Пекло" уже прошла испытание на поле боя. Он также объяснил возможности гибкого применения дальнобойного снаряда.

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