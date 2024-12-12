Украина создала стратегическое оружие, поражающее цели в России на глубине до 2000 км, – Камышин

В прошлом году Украина создала стратегическое вооружение, которое может поражать цели на территории государства-агрессора России на глубине до 2 тысяч километров. В целом украинская оборонная промышленность в настоящее время может производить не только БПЛА, но фактически все виды конвенционных вооружений.

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Об этом заявил советник президента Украины Александр Камышин на 7-м немецко-украинском бизнес-форуме, передает Укринформ. Выступая на панели, посвященной оборонной промышленности, он отметил, что такое вооружение разработано и изготовлено в Украине.

"В прошлом году у нас фактически появилось решение, которыми мы долетаем до России и поражаем вражеские цели на разной глубине до 2 тысяч километров. Это появившийся в Украине продукт – разработан и произведен в Украине. Сегодня более десяти компаний имеют такие продукты, это не только одна компания", – рассказал советник главы государства.

По его словам, сейчас в Украине более 200 производителей БПЛА производят различные типы дронов – те, что уничтожают врага в море, небе и на земле. В 2023 году их было всего несколько.

Кроме того, есть определенные наработки по противодействию "Шахедам". Такая техника уже используется, но со временем, заверил Камышин, о ней услышат.

"В этом году в Украине будет произведено втрое больше оружия, которое государство может профинансировать. В следующем году паритет будет примерно такой же, но рыночный объем достигнет 30 млрд долларов", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский сказал, что по состоянию на конец октября один миллион БПЛА уже находится на фронте. Они закуплены за государственные средства. Эти поставки будут наращиваться, заверил он.

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