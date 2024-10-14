Миллион дронов от государства уже на фронте: Зеленский рассказал о наращивании отечественного производства БПЛА

Один миллион беспилотников по состоянию на середину октября 2024 года уже находится на фронте. Они закуплены Украиной за государственные средства. Это снабжение будет наращиваться.

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Об этом в традиционном видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский. 14 октября глава государства заслушал доклад своего советника по стратегическим вопросам Александра Камышина по украинскому производству вооружения и поставки в армию.

"По состоянию на сегодняшний день есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственные средства и поставлены на фронт. И это только то, что делает государство", - рассказал президент.

Он добавил, что также есть поставки от волонтеров и всех поддерживающих.

"Я хочу поблагодарить каждого и каждого, кто делает нашу армию технологичной. Всем украинским производителям, всему нашему государственному сектору, всем партнерам, которые вкладываются в производство дронов в Украине. Главное, чтобы технологическое развитие помогало беречь жизнь военных", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, посетил одно из производств оборонно-промышленного комплекса Украины. Глава государства заявил, что работа украинского ОПК является большим вкладом в то, чтобы наша страна выстояла в войне.

12 октября временная спецкомиссия Верховной Рады по защите инвесторов и украинские ассоциации ОПК подписали меморандум о сотрудничестве. В нем говорится о совместных действиях в трех приоритетных направлениях: усовершенствование условий в госзакупках; улучшение доступа к финансовым инструментам и регулирование экспорта.

В начале октября советник главы Офиса президента по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил, что ОПК Украины в 2025 году должно получить не менее 50 млрд грн на развитие производственных возможностей. Главными направлениями деятельности, по его словам, должно стать ракетостроение и производство боеприпасов.

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