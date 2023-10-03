Украина стала заложником политических разборок в Вашингтоне – Financial Times

Белый дом, большинство демократов и многие республиканцы в обеих палатах Конгресса продолжают поддерживать идею перманентной военной помощи Украине, включая оружие и боевой техники. Однако под давлением правых союзников 45-го президента США Дональда Трампа даже самый ярый сторонник Киева спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был вынужден уступить и снять украинский вопрос с повестки финансирования.

О распрях, которые ведутся в высоких американских кругах в преддверии президентских выборов в 2024 году, написали в Financial Times. Подобные дрязги способны отразиться на стабильности поставок вооружения Украины и требуют усиленных переговоров, а также личного участия лидера Джо Байдена.

"Мы наблюдаем прекращение поддержки со стороны некоторых моих коллег-республиканцев, которые все больше не желают поддерживать американские ценности и дело демократии. Я оптимистично настроена, но с точки зрения того, как это произойдет, я испытываю сомнения. Существует много разных версий того, каким может быть окончательный путь по оказанию помощи Украине", – передает редакция слова члена Палаты представителей Демократической партии от Вирджинии Эбигейл Спанбергер.

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Министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен на выходных лоббировали законодателей обеих партий, чтобы подчеркнуть важность дополнительного финансирования для Украины. Чиновники заявили, что союзники получат противоречивый сигнал, если увидят, что Вашингтон не готов выполнять данные им обещания.

"Разногласия по Украине в Конгрессе не должны создавать ошибочный вывод, что помощи больше не будет. Это означает, что президенту Байдену в будущем необходимо лучше объяснять стратегию, лежащую в основе военной помощи Киеву", – сказал один из представителей законодательного органа.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Байден заявил, что США ни при каких обстоятельствах не должны прерывать поддержку Украины в войне с РФ. Так он отреагировал на принятие бюджета для финансирования американских правительственных органов на 45 дней, где нет помощи Киеву.

Также он призвал Конгресс оперативно утвердить помощь Украине, которая была исключена из плана временных расходов. Правые республиканцы решительно выступали против включения помощи нашей стране в соглашение. А вот умеренные республиканцы, включая Маккарти, поддержали помощь Киеву.

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