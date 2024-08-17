Украина успешным наступлением на Курскую область могла сорвать тайные переговоры с Россией: о чем идет речь

Успешным наступлением на Курскую область РФ Украина могла сорвать тайные переговоры по прекращению огня с Россией. Они якобы проходили при посредничестве Катара, а документ, который должен был положить конец обоюдным ударам по энергетике и энергоструктуре, мог быть подписан уже в августе текущего года.

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Когда же украинские войска начали операцию в Курщине, Москва отказалась от продолжения переговоров. Об этом со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговорного процесса, пишет The Washington Post.

О том, что между Россией и Украиной проходят непрямые тайные переговоры о частичном прекращении огня, ранее публично не сообщалось. Между тем уже в августе, по данным издания, переговорный процесс при посредничестве Катара должен был выйти на финишную прямую: кульминацией должно было стать прибытие в Доху украинской и российской делегаций. Ожидалось, что делегаты подпишут "историческое соглашение" об обоюдном прекращении огня по объектам энергетики и энергоинфраструктуре.

Эти косвенные переговоры, в ходе которых представители Украины и России отдельно контактировали с катарской стороной, но не между собой, проходили на фоне сокрушительных многомесячных ракетно-дроновых ударов российских войск по энергосистеме Украины, что в значительной степени уничтожило ее и привело к веерным отключениям по всей стране. Да и россиянам украинские атаки по нефтебазам, резервуарам и нефтеперерабатывающим заводам, которые привели к сокращению нефтепереработки в РФ на 15%, изрядно досаждали.

Так что и у Украины, так и у РФ были свои основания для того, чтобы желать подобной "передышки".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассмотрит возможность полного прекращения огня только при условии, что Россия сначала выведет все свои войска с украинской земли, включая Крымский полуостров, который Россия аннексировала в 2014 году. Президент России Владимир Путин требует, чтобы Украина сначала отдала ему четыре украинских области – включая территории, которые российские войска не оккупировали, – которые Кремль объявил частью России", – пишет The Washington Post.

Однако 6 августа украинские силы начали наступательную операцию на российской Курщине, успешность которой ошеломила мир и сорвала тайные переговоры.

По словам неназванного дипломата, вовлеченного в переговорный процесс, с инициативой отложения переговоров выступила Москва. Операцию ВСУ в Курской области российские представители назвали "эскалацией" и, хотя они и не отказались от переговорного процесса вообще, попросили "дать им время", рассказал упомянутый участник переговоров.

В то же время он добавил, что наступление Сил обороны на Курщине стало для Катара таким же сюрпризом, как и для остального мира: Киев "не предупредил Доху о своем трансграничном наступлении".

Украинская сторона, несмотря на "демарш" россиян, все же намеревалась отправить свою делегацию в Катар. Однако от этого отказались уже сами катарцы, которые не видят никакой пользы во встрече с одним только участником.

Издание также ссылается на еще одного дипломата, "знакомого с ходом переговоров". Он заявил, что Катар проводил переговоры с Киевом и Москвой о прекращении ударов по энергообъектам в течение последних двух месяцев. Стороны уже договорились о проведении саммита в Дохе в августе, несогласованными оставались лишь несколько незначительных деталей.

Но, описывает ситуацию еще один источник издания в дипломатических кругах, "после Курска россияне отступили" – не только на своей территории, но и в переговорном треке. И, как намекнул неназванный представитель российской дипломатии, после украинского наступления "Путин не будет настроен заключать соглашение".

"Вы знаете, что наше российское руководство обычно не идет на компромиссы под давлением", – утверждает источник.

The Washington Post обратилось с запросами по поводу тайных переговоров и к Киеву, и к Москве. В Офисе президента Украины изданию ответили, что саммит в Дохе был перенесен "из-за ситуации на Ближнем Востоке", однако, утверждают в ОПУ, он состоится в формате видеоконференции 22 августа, после чего Киев проконсультируется со своими партнерами по имплементации оговоренного.

Кремль запрос проигнорировал.

Не взялись комментировать тайные переговоры и в Белом доме. Там лишь раз напомнили о неизменной позиции администрации президента США Джо Байдена: когда заключать соглашение о прекращении огня с Россией и на каких условиях – будет определять сама Украина.

При этом источники The Washington Post отмечают готовность Киева и Москвы к договоренностям перед саммитом. Однако представители украинской власти шансы на успешность переговоров оценивали скептически: даже самые большие оптимисты предполагали не более 20% вероятности того, что Россия согласится прекратить разрушать украинскую энергетику. Остальные прогнозировали еще худшие перспективы – даже при условии, что наступление на Курск на тот момент еще не началось.

"У нас есть только один шанс пережить эту зиму, и то, если россияне не начнут новые атаки на энергосистему", – цитирует издание украинского чиновника, который был проинформирован о переговорах.

По словам украинских и западных чиновников, операция на территории России, которая оккупировала около 20 процентов территории Украины, была частично направлена на то, чтобы дать Украине больше рычагов влияния на будущие переговоры.

"Военные аналитики выражают скептицизм по поводу того, что украинские войска смогут удержать контроль над российской территорией. Москва также продолжает одерживать победы в Донецкой области на востоке Украины и не отводит оттуда войска для защиты от нового украинского наступления. Но хотя Киев, возможно, и улучшил свою грядущую переговорную позицию благодаря захвату земель, вероятность скорых мирных переговоров, кажется, уменьшилась. На этой неделе Путин публично пообещал не смягчать свою позицию по поводу переговоров из-за нападения на российскую территорию", – резюмировали авторы материала.

Напомним, ранее в Spiegel попытались выяснить, отведет ли Путин войска из Донецкой области, чтобы спасти Курск. Пока, констатирует издание, массовая переброска сил из оккупированной части этого восточного региона Украины в Курскую область не фиксируется, однако не исключено, что в конце концов Путин будет вынужден пойти на подобный шаг.

В то же время авторы материала назвали действия Украины риском, обусловленным "смелостью отчаяния", ведь ситуация на Донетчине, особенно на Покровском и Торецком направлениях, сложилась угрожающая.