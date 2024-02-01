Украина увеличила производство дронов: в Минобороны рассказали об успехах и назвали цифры

В течение 2023 года Украина существенно масштабировала производство беспилотников. По итогам года 67 моделей украинских БПЛА получили кодификацию, а 58 – госконтракт.

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В этом году планируется в разы увеличить количество дронов на фронте. Об этом во время встречи с производителями БПЛА, организованной defense tech кластером Brave1, рассказал министр обороны Рустем Умеров, говорится в Telegram ведомства.

"Не хочу говорить точную цифру, но речь идет о сотнях тысяч разных типов, под выполнение различных задач. Это без FPV – разведка, корректировка огня, ситуационная осведомленность в режиме реального времени", – подчеркнул чиновник.

По его словам, оккупанты понимают мощность украинских дронов и само наличие их в воздухе заставляет врага опасаться и "трижды подумать, прежде чем выдвигаться на наши позиции".

Также отмечается, что во встрече приняли участие вице-премьер-министр Михаил Федоров, заместители министра обороны Екатерина Черногоренко и Дмитрий Клименков, директор государственного предприятия "Агентство оборонных закупок" Марина Безрукова и более 120 компаний. Последние имели возможность напрямую пообщаться со всеми руководителями отрасли.

В Минобороны сообщили, что всего на рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов. "Агентство оборонных закупок" уже сейчас заключает долгосрочные контракты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина может нарастить производство ударных беспилотников. Правительство упростило процедуру ввоза сырья для их производства.

– В России откровенно признают, что украинские дроны под названием "Баба Яга" являются "большой проблемой". Лишь три таких БПЛА полностью уничтожили состав ППМ армии РФ на Донецком направлении.

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