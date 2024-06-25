Украина в июле получит €1,4 млрд военной помощи от ЕС: Боррель рассказал детали

В Европейском союзе согласовали правовые нормы относительно использования доходов от замороженных активов страны-агрессора России в интересах обороны Украины. Первым взносом в €1,4 миллиарда Киев сможет воспользоваться уже в июле 2024 года.

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Об этом сказал высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель на брифинге по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам 24 июня. Кроме того, как объяснил глава европейской дипломатии, Украине еще сможет получить помощь на миллиард евро до конца года, передает Укринформ.

"Эти средства будут направлены Украине с целью достижения трех целей: поставок средств ПВО, боеприпасов и поддержки украинской промышленности", – сказал Боррель.

Он отметил, что для стран ЕС наиболее важным вопросом остается военная поддержка Украины, которая продолжает бороться с полномасштабным вторжением России. Силы обороны страны остро нуждаются в системах противовоздушной защиты, боеприпасах и поддержки в развитии собственной оборонной промышленности.

"На этих выходных Харьков снова пострадал от воздушных атак, погибли люди, получила повреждение инфраструктура и социальные объекты. Путин продолжает атаковать, нацеливаясь в первую очередь на энергетическую инфраструктуру. Очевидно, что Путин хочет доказать уязвимость Украины. А мы должны доказать, что мы намерены поддерживать Украину", – подчеркнул глава дипломатии ЕС.

В то же время Боррель признал, что европейские министры не смогли продвинуться в использовании других платежей в рамках Европейского фонда мира, предназначенных для военной поддержки Украины, на общую сумму около 6 миллиардов евро из-за позиции "одной страны". Вероятно, речь идет о Венгрии.

"Сейчас мы работаем над путями преодоления и обхода этих структурных осложнений, которые мы имеем уже в течение полутора лет", – отметил Боррель.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне СМИ писали, что ЕС одобрил первый транш военной помощи для Украины до 1,4 миллиарда евро, что поступит из доходов от замороженных российских активов, несмотря на попытки Венгрии блокировать эти выплаты. Средства будут направлены на прямые закупки для украинских военных, включая боеприпасы и системы ПВО, а также на поддержку украинской промышленности.

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