Украина в июле получит новые ударные дроны? В Минобороны Великобритании заинтриговали анонсом. Видео

Во вторник, 13 июня, Объединенные экспедиционные силы (JEF) во главе с Великобританией заявили, что предоставят Украине очередной пакет военной помощи на 92 миллиона фунтов стерлингов. Эти средства потратят на усиление возможностей противовоздушной обороны нашей страны. Теперь в Минобороны Британии показали видео с оружием для ВСУ.

Видео дня

Таким образом оборонное ведомство Великобритании намекнуло, что Украина получит совершенно новые дроны. Это должно случиться уже в июле текущего года (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вчера мы объявили о пакете противовоздушной обороны стоимостью 92 миллиона фунтов стерлингов, который будет предоставлен в рамках второго раунда закупок", – говорится в подписи к видео, на котором продемонстрирован испытательный полет совершенно нового ударного беспилотника.

В Минобороны Британии также отметили, что Международный фонд для Украины поставляет важнейшее оборудование для Украины.

А еще там подтвердили, что поставки по первому раунду закупок должны быть выполнены в следующем месяце.

Отметим, этот пакет предусматривает передачу нашим защитникам радаров для обнаружения российских целей, а также орудий и большого количества боеприпасов.

Таким образом Украина сможет эффективнее защищать свою критически важную инфраструктуру, гражданское население и военных на передовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, США объявили о новом пакете помощи для Украины на 325 миллионов долларов. В него вошли бронетехника и боеприпасы. Все поставки будут произведены из запасов армии США.

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