Украина в одностороннем порядке передала России тяжелораненых пленных: подробности

Украина в одностороннем порядке передала России тяжелораненых и тяжелобольных пленных, состояние которых позволяло транспортировку. Речь идет не об обмене военнопленными, а о репатриации без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право.

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Об этом 24 марта сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными. "Украина осуществила гуманитарную акцию и передала России всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку, захваченную в плен с начала широкомасштабного вторжения", – говорится в сообщении (фото размещены внизу новости).

Передачу осуществили во исполнение статей 109-114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста, рассказали в штабе.

При этом Москва, пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи граждан Украины, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, некомбатантов (лица, не входящие в состав вооруженных сил воюющей страны или входящие, но не участвующие в боевых действиях), детей и женщин, пожилых людей, а также попавших захваченных плен еще до начала масштабного вторжения РФ.

Все они согласно международному гуманитарному праву должны быть возвращены Украине путем репатриации без каких-либо условий.

Однако страна-агрессор отказывается даже допускать представителей Международного комитета Красного Креста к местам содержания пленных, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, намеренно создавая бесчеловечные условия пребывания в неволе, подчеркнули в Координационном штабе.

"Украина призывает мировое сообщество усиливать давление на государство-агрессора, чтобы заставить Россию соблюдать международное гуманитарное право и освободить из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины", – говорится в заявлении штаба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 марта Украина вернула тела 83 защитников, погибших в боях с агрессором. Теперь родные и все украинцы смогут отдать честь Героям.

– 7 марта из российского плена вернули 130 военных, среди которых оборонцы "Азовстали", защитники Бахмута и Соледара. В РФ отправились 90 пленных оккупантов.

– Украинска защитница и парамедик Юлия Паевская, которая основала фонд помощи семьям пленных украинцев, рассказала, что РФ "тормозит" обмен пленными с Украиной. Киев пытается делать все возможное, но процесс не зависит от украинской стороны.