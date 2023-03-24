Родные смогут отдать честь Героям: Украина вернула тела еще 83 погибших защитников

Украина вернула тела 83 защитников, погибших из-за полномасштабного вторжения России. Некоторое время они находились на временно захваченных оккупантами территориях.

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Теперь родные и все украинцы смогут отдать честь Героям. Об этом сообщает в Telegram Министерство по вопросам реинтеграции ВОТ.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 83 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", –отметили в ведомстве.

Специалисты добавили, что передача тел погибших осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Также в Минреинтеграции напомнили о работе горячей линии Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.

Сообщить о пропавших можно также лично Уполномоченному по телефону (099) 792-01-26. В выходные же можно посылать сообщения в Viber и Telegram на номер (095) 896-04-21.

Напомним: в Украине участились случаи циничного мошенничества, когда жертвами становятся семьи воинов. Преступники пытаются заработать на их горе – зная, что ради близких человек готов на все. Этим и пользуются аферисты, издеваясь над женами и матерями наших защитников. О методах обмана читайте в материале.

Глава правления Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова заявила, что безразличие власти к семьям пропавших без вести воинов стало главной проблемой сегодняшнего дня.

По ее словам, из-за отсутствия определенного государством единого органа семья пропавшего без вести защитника месяцами не располагает информацией о его судьбе. Родные не знают, куда должны обращаться и кто должен дать ответ о нахождении разыскиваемого.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта украинские власти вернули из российского плена 130 военных, среди которых защитники "Азовстали" и пленные защитники Бахмута и Соледара. В обратном направлении отправились 90 пленных на территории Украины российских оккупантов.

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