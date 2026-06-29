Украина ведет переговоры о лицензии на производство крылатых ракет SCALP: Федоров рассказал подробности

Украина продолжает вести переговоры о получении лицензий на производство дальнобойного оружия, в том числе ракет SCALP-EG (французское название Storm Shadow). Уже наблюдается определенный прогресс, однако пока говорить о конкретных результатах еще рано.

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Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров. Соответствующее заявление он сделал во время совместного брифинга с министром обороны Королевства Дания Йеппе Бруусом, передает "Укринформ".

"Могу сказать, что во время визита нашего президента во Францию состоялся очень конструктивный разговор с Макроном о возможности шеринга лицензий на ракеты SCALP нашей стране, и сейчас продолжаются переговоры как с правительством, так и с компанией по этому поводу, уточняются все детали", – сказал Федоров.

По его словам, в этом вопросе наблюдается прогресс. Однако это непростой процесс, касающийся интеллектуальной собственности, запуска производства и т. д., здесь присутствует определенная бюрократия.

После саммита G7 и принятия декларации о развитии противовоздушной обороны и предоставлении лицензий продолжаются консультации с американскими партнерами на уровне СНБО, добавил глава Минобороны Украины.

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"Пока не можем раскрыть никаких подробностей, но в целом уже беспрецедентно, что об этом было объявлено после саммита G7 и что вообще начались такие переговоры. И если мы говорим о ракетах SCALP, то даже они уже стали предметом более детального обсуждения. Это первые шаги. Мы осторожно продолжаем поддерживать эти контакты для того, чтобы добиться результата", – отметил министр.

Он добавил, что есть немало технических вопросов, связанных с компонентами и комплектацией этого вооружения.

Федоров также напомнил, что Украине удалось нарастить производство собственных ракет и нанести дальнобойные удары по врагу.

"На данный момент очень важно поддерживать украинских производителей через датскую модель или другие форматы, потому что мы понимаем, как масштабировать то, что уже эффективно работает. И сегодня мы максимально надеемся и рассчитываем на собственные силы в этом вопросе. Поэтому мы и работаем над тем, чтобы каждый дополнительный доллар инвестировать в украинское производство и расширять его масштабы", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, европейская оборонная компания MBDA, производитель крылатых ракет Storm Shadow, подписала меморандум о взаимопонимании с украинской компанией "ЛУЧ". Соглашение предусматривает дальнейшее сотрудничество в сфере развития ударных ракетных систем и поддержку украинского оборонного потенциала.

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