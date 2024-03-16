Украина ведет переговоры о подписании соглашений о безопасности еще с десятью государствами – ОП

Украина ведет переговоры по подписанию двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с десятью странами. Кроме того, семь таких соглашений уже заключены.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква. Он отказался анонсировать ход переговоров и где и когда тот или иной договор будет заключен.

По словам Жовквы, в этом вопросе у Украины большой успех, поскольку ранее "семь соглашений были заключены, причем пять из них со странами "Большой семерки". Теперь среди других стран наблюдается определенная конкуренция, кто раньше подпишет такое соглашение.

Поэтому визит французского лидера Эмманюэлча Макрона в Украину очень важен. "Мы ожидаем подписания двусторонних соглашений", - отметил Жовква и добавил, что "время размышлений и рефлексий прошло, и Западу нужно действовать ради своей безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по гарантиям безопасности. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО.

В феврале Зеленский и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц также подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности нашего государства. А в конце месяца президент Украины и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Украиной и Данией. В тот же день Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мэлони подписали двустороннее соглашение о безопасности.

Киев и Париж по итогам встречи президентов двух стран также подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. Недавно это решение было поддержано в парламенте Франции.

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