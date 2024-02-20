Украина вернула из оккупации и территории РФ еще одиннадцать детей. Фото

Украина вернула еще 11 детей, находившихся на временно оккупированных территориях и России. Возвращение маленьких украинцев стало возможным благодаря содействию Катара.

Домой к родным вернулись дети от 2 до 16 лет. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Одинадцать украинских детей дома! Их удалось вернуть из ВОТ и РФ. Возраст возвращенных – от 2-х до 16-ти лет. Работа по воссоединению семей состоялась при взаимодействии с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцем в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA", – отметил Ермак.

Возможностью обнять своих родных маленькие украинцы, ставшие пленниками государства-агрессора, обязаны участию в переговорах Катара.

"Возвращение произошло при содействии Государства Катар. Украина благодарит партнеров за помощь!" – подчеркнул Ермак.

Глава ОПУ подчеркнул, что возвращение депортированных и принудительно перемещенных украинских детей является одним из ключевых приоритетов Украины.

"Выполняем задачи президента Украины – возвращаем депортированных и принудительно перемещенных детей. РФ совершает геноцид украинцев, но мы боремся и вернем всех своих людей", – подчеркнул Ермак.

Напомним, не менее приоритетным для Украины остается возвращение военнопленных украинцев. Как отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец, подчеркнул: Украина делает все возможное, чтобы вернуть домой каждого нашего соотечественника – независимо от возраста, социального положения и каких-либо других факторов.