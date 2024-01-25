'Украина будет делать все возможное': Лубинец высказался по поводу обменов пленными с РФ

Пока невозможно предположить, согласится ли Россия на обмены военнопленными после падения Ил-76 24 января. Однако Украина будет прилагать максимум усилий для продолжения возвращения украинских граждан, удерживаемых в РФ, домой.

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Об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона "Единые новости". Он также отметил, что в деле обмена, не состоявшегося 24 января и последующих обменов, Россия проявляет такое же коварство, как и на поле боя.

"Не могу публично комментировать, но большая команда Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными постоянно проводит всю работу, чтобы происходили обмены. Но не забывайте, с кем мы пытаемся договориться – с РФ. Они как коварно воюют против нас, так и коварно договариваются", – заявил омбудсмен.

Лубинец отметил, что Россия продолжает использовать тему военнопленных и родственников военнопленных как инструмент против украинских властей, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Он заявил, что 24 января действительно был запланирован следующий обмен.

"Я могу подтвердить информацию, что действительно обмен планировался. И как всегда представители нашего института присутствовали. Мы это делаем для того, чтобы сразу проводить анализ состояния наших героев, возвращающихся из плена", – рассказал уполномоченный.

Рассматривая ситуацию с разбившимся в России 24 января Ил-76, Лубинец отметил, что в соответствии с Женевской конвенцией страна, которая держит военнопленных в плену, несет полную ответственность за их жизнь и здоровье – в этом случае это Россия.

Согласно конвенции, Россия должна была уведомить Международный Красный Крест о намерении транспортировать военнопленных, чтобы определить все необходимые юридические аспекты для обеспечения безопасной и достойной транспортировки и маршрута.

Также Лубинец отметил, что в истории аварии Ил-76 важен тот факт, что Россия заранее начала информационную кампанию против Украины.

"Ведь, например, меня очень удивили столь быстрые реакции со стороны РФ. У меня сразу возникли параллельные ассоциации со взрывом в Оленовке. Дежавю. Мы это уже проходили", – подчеркнул омбудсмен.

Он заявил, что Украина будет настаивать на проведении объективного международного расследования. В частности, 25 января Лубинец направит письма ООН и Международному комитету Красного Креста.

"О международном расследовании – я верю, что мы со своей стороны будем делать все, чтобы оно произошло. Но я убежден, что как и со случаем в Оленовке, так же и здесь россияне будут делать громкие заявления, никого не допустят и не передадут никаких материалов", – подытожил Лубинец.

Как сообщал OBOZ.UA, в украинской разведке не исключают, что страна-террорист Россия могла использовать украинских военнопленных как живой щит для транспортировки вооружения. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, российские оккупанты утверждали, что самолет Ил-76, потерпевший крушение, был загружен лишь на треть.

Как сообщал OBOZ.UA, на борту военно-транспортного самолета Ил-76, который утром 24 января разбился в Белгородской области, должны быть военно-политические VIP-персоны России. Примечательно, что в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт.

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