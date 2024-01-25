На борту Ил-76 должны были быть военно-политические VIP-персоны России, но ФСБ запретила им садиться в последний момент, – Юсов

На борту военно-транспортного самолета Ил-76, который утром 24 января разбился в Белгородской области, должны были быть военно-политические VIP-персоны России. Примечательно, что в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт.

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Он отметил, что этот факт украинская военная разведка выяснила уже после аварии самолета. Об этом Юсов рассказал в эфире "Радио Свобода".

Юсов подчеркнул, что фамилии представителей военно-политического руководство государства-агрессора РФ, которые должны были находиться на борту Ил-76, уже известны. Однако он объяснил, что вся подробная информация будет предоставлена в рамках международного расследования.

Также представитель ГУР заявил, что в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта.

В то же время Юсов добавил, что военные и ФСБшники не разрешили сотрудникам МЧС РФ произвести осмотр места падения самолета. Также он сказал, что на видео с места падения Ил-76 не видно останков человеческих тел, а в местный морг в Белгороде доставили только пять тел.

"Известно из агентурных данных в частности, что по состоянию на вчера в Белгородский морг попали только пять тел. Собственно, это количество соответствует количеству личного состава экипажа, того же Ил-76 – того же самолета, который находился в составе Военно-космических сил России", – сказал Юсов.

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