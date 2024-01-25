В ГУР не исключают, что РФ могла использовать украинских пленников как 'живой щит' для транспортировки оружия

В украинской разведке не исключают, что страна-террорист Россия могла использовать украинских военнопленных в качестве живого щита для транспортировки вооружения. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, российские оккупанты утверждали, что потерпевший крушения самолет Ил-76 был загружен только на треть.

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Он отметил, что во время предыдущего обмена пленными, когда домой вернулись 230 украинских воинов, использовалось авиасообщение. Однако тогда РФ предупредила о том, что самолет будет осуществлять посадку и запросила режим тишины. Об этом Юсов рассказал в эфире "Радио Свобода".

Представитель ГУР подчеркнул, что на самолете Ил-76, который утром 14 января упал в Белгородской области, одновременно могли находиться и ракеты, и люди. При этом, исходя из заявлений россиян, самолет был загружен только на треть.

"На борту могли находиться как ракеты для комплекса С-300, так и одновременно ракеты и люди. Речь идет о большом военном самолете. Он был загружен только на треть, исходя из их слов. Был ли смысл использовать именно этот борт? Также одновременно с ним были и другие самолеты – это АН-26 и АН-72 в пространстве рядом с ИЛом, который потерпел крушение. Ест много обстоятельств, нуждающихся в расследовании и максимальном изучении", – заявил Юсов.

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