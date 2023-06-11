Украина вернула из плена еще 95 защитников: в списке Герои из Мариуполя, ЧАЭС и Змеиного. Фото и видео

В воскресенье, 11 июня, Украина вернула из российского плена еще 95 защитников. В списках тех, кто наконец-то едет домой, 2 офицера и 93 военнослужащих рядового и сержантского состава.

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Об этом первым сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"В свои семьи едут, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали". Также удалось вернуть участников спецоперации, летавших на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь". Многие находились в плену ранеными", – уточнил он.

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