Украина вернула тела еще 80 погибших военных

Украина вернула тела 80 воинов, павших в боях с оккупантами. Передача тел прошла 5 мая.

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Теперь Героев их родные смогут похоронить достойно. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 80 павших защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами. Отметим, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела наших защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения", – отметили в МинТОТ.

Там также напомнили о горячей линии уполномоченного по пропавшим без вести, а также других контактах, по которым украинцы могут сообщить о близких и знакомых, чья судьба неизвестна.

"Напоминаем, работает горячая линия уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно также лично уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можете отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21", – отметили в министерстве.

Напомним, 14 апреля Украина вернула тела 82 павших защитников.

Также сообщалось, что в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести. Со 2 мая в него можно вносить сведения. Также родные пропавших могут с помощью реестра получить документ, подтверждающий статус пропавшего, который поможет нетрудоспособным членам семьи пропавшего оформить пенсии по потере кормильца.